Lavoro | obiettivi condivisi e trasparenza | da Okr chiavi per sopravvivere a smartworking

Roma, 24 feb. (Labitalia) - L'attuale scenario del Lavoro ha imposto una riflessione sui profondi cambiamenti in un contesto che vede milioni di lavoratori italiani alle prese con un 'oggetto' pressoché sconosciuto in Italia prima della pandemia: lo smartworking. I dibattiti aperti sull'argomento sono numerosi sia per le aziende sia per i lavoratori: con il Lavoro da remoto, com'è cambiata la gestione dei dipendenti? Come si può organizzare bene il proprio tempo evitando impatti sul Lavoro e sulle scadenze? Siamo sicuri di saper arginare la nostra disponibilità online, senza che prenda il sopravvento sulla nostra vita? Se lo smartworking presuppone una forte autonomia del dipendente, come si può tener conto dei progressi senza appesantire i processi di controllo e gravare ulteriormente sulla ...

