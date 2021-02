Imma Battaglia su Dayane e Rosalinda “manipolazione e forzatura” e sul GF Vip “esibizione continua della cultura gay” (Di giovedì 25 febbraio 2021) Imma Battaglia ieri ha rilasciato una lunghissima intervista al portale Today dove ha parlato in maniera polemica di Dayane Mello e Rosalinda Cannavò e più in generale del Grande Fratello Vip, che secondo l’attivista LGBT da quando Alfonso Signorini lo conduce avrebbe preso una piega troppo gay oriented. “Credo che il momento di Gabriel Garko sia stato intenso, doloroso, sofferto, sfruttato ma sfruttato anche male. Le lacrime di un uomo davanti a una confessione di una vita sono state importanti. Meritavano molto di più secondo me. Dopo di che c’è stata una forzatura, un’esibizione continua di tutto quello che è un linguaggio, una cultura gay, nella comunicazione tra Zorzi e Signorini, ad esempio. Sembrava che delle grandi solidarietà di coabitazione ... Leggi su biccy (Di giovedì 25 febbraio 2021)ieri ha rilasciato una lunghissima intervista al portale Today dove ha parlato in maniera polemica diMello eCannavò e più in generale del Grande Fratello Vip, che secondo l’attivista LGBT da quando Alfonso Signorini lo conduce avrebbe preso una piega troppo gay oriented. “Credo che il momento di Gabriel Garko sia stato intenso, doloroso, sofferto, sfruttato ma sfruttato anche male. Le lacrime di un uomo davanti a una confessione di una vita sono state importanti. Meritavano molto di più secondo me. Dopo di che c’è stata una, un’di tutto quello che è un linguaggio, unagay, nella comunicazione tra Zorzi e Signorini, ad esempio. Sembrava che delle grandi solidarietà di coabitazione ...

