Granada, il tecnico Martinez: “Bisogna dimenticare l’andata, domani serve la gara perfetta” (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Il tecnico del Granada Martinez in conferenza stampa Il tecnico del Granada Diego Martinez, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa alla vigilia dell’impegno di … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Ildelin conferenza stampa IldelDiego, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa alla vigilia dell’impegno di … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

sportface2016 : #UEL | #NapoliGranada, le parole del tecnico degli spagnoli Diego #Martinez - 100x100Napoli : Il tecnico del #Granada presenta la sfida col #Napoli in conferenza - sportli26181512 : Gattuso carica il Napoli: “Momento difficile ma col Granada il dovere di crederci”: Gattuso carica il Napoli: “Mome… - repubblica : Napoli, Gattuso: 'Massacrate me, non i giocatori. Li ho guardati negli occhi, col Granada possiamo farcela': Il tec… -