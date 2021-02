GF Vip | coccole sospette tra due concorrenti? Accade tutto di notte

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Si sta molto parlando sul web diparticolarmenteavvenute tra dueall’interno della casa del GF Vip. In questi giorni si discute molto sul web riguardo a un contatto fisico molto ravvicinato etra duedel GF vip. Quest’ultima edizione del reality show continua a far molto discutere, anche

occhio_notizie : Baci appassionati, coccole e molto altro. La coppia ormai non ha più pudore e si lascia andare alle confessioni più… -

Ultime Notizie dalla rete : Vip coccole

...certi frangenti! Voto 7 Scorpione (23 ottobre - 21 novembre) Come Rosalinda nella casa del GF, ... lui non è mai stato un granché in educazione fisica! Amore : hai voglia die c'è chi è ...(Hedda Hopper) Andrea Zenga a rischio eliminazione? Il finale di esperienza al Grande Fratello... mi hai colpito da subito' , ha ammesso Zenga tra le. A quel punto si sono ritrovati anche ...Tra baci e coccole si infiamma il Grande Fratello Vip di Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò. (Il Messaggero) Per restare sempre aggiornato, seguici anche sul nostro canale ufficiale di Instagram —–> ...Tra baci e coccole si infiamma il Grande Fratello Vip di Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò. Tra loro c’è un legame sempre più forte, ma molti telespettatori hanno notato ...