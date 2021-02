Gatto alle prese con uno smartphone | video

Leggi su panorama

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Tra un agguato e l'altro, questocerca in tutti i modi di capire come funziona lo. Appena si illumina gli salta sopra, spostandolo con le zampe per capire come si comporterà il telefono. Lo fissa per qualche secondo, lo studia..e via! Pronto all'attacco gli balza sopra. Chissà che fine avrà fatto quel cellulare... Guarda tutti idivertenti-psicologo NonePesce Annega None-triste None