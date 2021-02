Finisce contro un ostacolo in A4, ferita 31enne (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Incidente in autostrada A4, la Venezia Torino, in direzione Milano nella mattina di mercoledì 24 febbraio. Poco prima delle 9 a Osio Sotto, nel tratto tra Dalmine e Capriate, una Fiat 500 è finita contro un ostacolo. Due le persone coinvolte nello scontro, una donna di 31 anni è stata ferita e portata in ospedale per le verifiche del caso. Sul posto è intervenuta l’Ats di Novate e la polizia stradale per i rilievi di legge. L’incidente ha causato rallentamenti e qualche coda in direzione Milano. L'articolo BergamoNews. Leggi su bergamonews (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Incidente in autostrada A4, la Venezia Torino, in direzione Milano nella mattina di mercoledì 24 febbraio. Poco prima delle 9 a Osio Sotto, nel tratto tra Dalmine e Capriate, una Fiat 500 è finitaun. Due le persone coinvolte nello s, una donna di 31 anni è statae portata in ospedale per le verifiche del caso. Sul posto è intervenuta l’Ats di Novate e la polizia stradale per i rilievi di legge. L’incidente ha causato rallentamenti e qualche coda in direzione Milano. L'articolo BergamoNews.

