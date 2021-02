Dl Ministeri, composizione e funzioni dei Comitati per la transizione ecologica e digitale (Di mercoledì 24 febbraio 2021) (Teleborsa) – Un Comitato interMinisteriale per la transizione ecologica (Cite) e uno per la transizione digitale (Citd), oltre all’ambito di azione del Ministero del Turismo. È quanto verrà istituito da un decreto sul riordino delle funzioni dei Ministeri che al momento si trova ancora in forma di bozza e che sarà sul tavolo del prossimo Consiglio dei Ministri. In base a quanto si legge sull’ultima bozza circolata in merito, il Cite sarà istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e sarà presieduto dal Presidente del Consiglio. Sarà composto dai ministri della transizione ecologica (che lo presiederà in caso di assenza del Presidente del Consiglio), dell’Economia e delle Finanze, dello Sviluppo Economico, delle ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 24 febbraio 2021) (Teleborsa) – Un Comitato interale per la(Cite) e uno per la(Citd), oltre all’ambito di azione del Ministero del Turismo. È quanto verrà istituito da un decreto sul riordino delledeiche al momento si trova ancora in forma di bozza e che sarà sul tavolo del prossimo Consiglio dei Ministri. In base a quanto si legge sull’ultima bozza circolata in merito, il Cite sarà istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e sarà presieduto dal Presidente del Consiglio. Sarà composto dai ministri della(che lo presiederà in caso di assenza del Presidente del Consiglio), dell’Economia e delle Finanze, dello Sviluppo Economico, delle ...

