Devo tutto a Umberto Smaila | la rivelazione inattesa di Carlo Verdone

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) L’attoreparla del suo libro, della sua comicità, delle sue paure in un’intervista al Corriere della sera. Ecco che cosa ha rivelato.si è raccontato, col cuore in mano, a Valerio Cappelli per il Corriere della sera, in un’intervista in cui l’amatissimo attore ha fatto luce sul suo ultimo libro, “La carezza della memoria“, L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

harrysmyhomee : buongiorno harry voglio abbracciarti fare parte della tua vita poterti fare video a tradimento dove poi sorridi e s… - cometramonti : ho appena realizzato che devo stare tutto il giorno a casa con entrambi i miei genitori, voglio spararmi ?????? - Danae0308 : RT @matteoc1951: Stasera ho assistito(mi volevo fare male da solo) a Ballarò Cacciari,Concita De Gregori ,Damilano,innescati da Floris a p… - GiancarloGarci6 : RT @matteoc1951: Stasera ho assistito(mi volevo fare male da solo) a Ballarò Cacciari,Concita De Gregori ,Damilano,innescati da Floris a p… - anatvhema : Ho avuto mal di testa tutta la notte, stamattina mi fa ancora più male e devo fare lezione tutto il giorno al PC. M… -

Ultime Notizie dalla rete : Devo tutto

Quotidiano del Sud

Oroscopo Paolo Fox Toro Sei un po' sotto pressione! D'altronde,ricordare in questo momento in ... dal 10 al 12 Febbraio sarebbero state giornate in cuisarebbe cambiato , lo abbiamo visto ...Purtroppodirti che sei positivo, chiuditi in casa... con chi abiti?... mandami la lista che ... considerato che è stato fino a ieri zona rossa per una settimana, costretto a chiudereper l'...“La carezza della memoria“, la sua storia e il suo passato e anche tutte quelle persone senza le quali Carlo Verdone non avrebbe mai potuto esistere, da Massimo Troisi a Umberto Smaila. Il suo ultimo ...Disposizioni anti-Covid rafforzate per 200 comuni. «La gente sente sempre più ambulanze e ha paura». Tanti giovani in giro. Il prefetto Visconti: «Questi ragazzi io francamente non li capisco. Si può ...