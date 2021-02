Covid Italia oggi, i dati delle regioni: 24 febbraio (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Il bollettino delle regioni sulla situazione Covid in Italia oggi, mercoledì 18 febbraio. Tutte le news e i dati sui contagi mentre l’indice Rt nazionale si avvia a superare 1 e si allunga la lista dei comuni zona rossa per arginare la variante inglese del coronavirus. Sono 857 i nuovi contagi da coronavirus in Toscana secondo il bollettino di oggi 24 febbraio. Ad anticipare il dato su Facebook, il governatore della regione Eugenio Giani. Sono 169 i contagi da coronavirus in Basilicata, secondo il bollettino di oggi 24 febbraio, su un totale di 1.386 tamponi molecolari. Nelle ultime 24 ore non è segnalato alcun decesso. Negli ultimi giorni si riscontra una tendenza all’incremento dei contagi che nel ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Il bollettinosulla situazionein, mercoledì 18. Tutte le news e isui contagi mentre l’indice Rt nazionale si avvia a superare 1 e si allunga la lista dei comuni zona rossa per arginare la variante inglese del coronavirus. Sono 857 i nuovi contagi da coronavirus in Toscana secondo il bollettino di24. Ad anticipare il dato su Facebook, il governatore della regione Eugenio Giani. Sono 169 i contagi da coronavirus in Basilicata, secondo il bollettino di24, su un totale di 1.386 tamponi molecolari. Nelle ultime 24 ore non è segnalato alcun decesso. Negli ultimi giorni si riscontra una tendenza all’incremento dei contagi che nel ...

