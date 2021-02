Cecilia Capriotti: figuraccia dopo il GF Vip, smascherata ed insultata dai followers per colpa di un vestito (Di mercoledì 24 febbraio 2021) L’ultima puntata del “Grande Fratello Vip” ha lasciato tutti con la bocca aperta. Andrea Zenga ha lasciato la casa e Rosalinda Cannavò è stata nominata dall’amica Dayane Mello, che prima aveva fatto una sorta di coming out. Il figlio di Walter Zenga ha perso la sfida al televoto contro Samantha de Grenet e Stefania Orlando. La modello brasiliana Dayane, inoltre, ha confessato che quello tra lei Rosalinda era amore, non amicizia. Ha parlato delle esperienze con entrambi i sessi. Ma, la decisione che ha lasciato tutti i vip a bocca aperta è stata quella della modella che ha deciso di nominare al televoto proprio la Cannavò. Tommaso Zorsi ha subito criticato la scelta di Dayane, accusandola di essere incoerente e una grandissima stratega. Cecilia Capriotti ha indossato un abito prezioso atribuito dalla marca Dior, e non ha perso ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 24 febbraio 2021) L’ultima puntata del “Grande Fratello Vip” ha lasciato tutti con la bocca aperta. Andrea Zenga ha lasciato la casa e Rosalinda Cannavò è stata nominata dall’amica Dayane Mello, che prima aveva fatto una sorta di coming out. Il figlio di Walter Zenga ha perso la sfida al televoto contro Samantha de Grenet e Stefania Orlando. La modello brasiliana Dayane, inoltre, ha confessato che quello tra lei Rosalinda era amore, non amicizia. Ha parlato delle esperienze con entrambi i sessi. Ma, la decisione che ha lasciato tutti i vip a bocca aperta è stata quella della modella che ha deciso di nominare al televoto proprio la Cannavò. Tommaso Zorsi ha subito criticato la scelta di Dayane, accusandola di essere incoerente e una grandissima stratega.ha indossato un abito prezioso atribuito dalla marca Dior, e non ha perso ...

