Catricalà, ex sottosegretario e ex garante antitrust, trovato morto nel suo appartamento (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Catricalà aveva 69 anni, dal 2017 era presidente del cda della società Aeroporti di Roma e nei giorni scorsi era stato nominato presidente dell'Igi, l'Istituto grandi infrastrutture L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 24 febbraio 2021)aveva 69 anni, dal 2017 era presidente del cda della società Aeroporti di Roma e nei giorni scorsi era stato nominato presidente dell'Igi, l'Istituto grandi infrastrutture L'articolo proviene da Firenze Post.

RaiNews : Morto suicida Antonio #Catricalà, ex sottosegretario alla presidenza del Consiglio ed ex garante Antitrust - Agenzia_Ansa : FLASH | Morto suicida ex sottosegretario Antonio Catricalà #ANSA - rtl1025 : ?? L'ex sottosegretario alla Presidenza del Consiglio ed ex Garante dell'Antitrust, Antonio #Catricalà, è stato trov… - MarcoFinizio74 : RT @lucianoghelfi: Una notizia drammatica: trovato morto in casa l'ex sottosegretario alla Presidenza del Consiglio ed ex Garante dell'Anti… - amperrino : Morto suicida Antonio CatricalàGrand commis ed ex Antitrust -