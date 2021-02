Anticipazioni Una Vita, Puntate 1-7 Marzo 2021: Genoveva in Grave Pericolo! (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Anticipazioni Una Vita, trama Puntate dall’1 al 7 Marzo 2021: Ursula minaccia Genoveva e la Salmeron corre un Grave pericolo. Intanto Susana può finalmente sposarsi con Armando… Le difficoltà ad Una Vita non mancano mai e, nella settimana dall’1 al 7 Marzo 2021, ne sarà direttamente coinvolta anche la perfida Genoveva. La ragazza dovrà fare i conti con la follia di Ursula, che ormai non riesce più a trattenersi. Al contempo, anche Marcia vivrà momenti molto difficili, mentre per Susana sta per arrivare la felicità. Prima di vedere cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro. Una Vita: dove eravamo rimasti Marcia scopre che Genoveva e Santiago si ... Leggi su uominiedonnenews (Di mercoledì 24 febbraio 2021)Una, tramadall’1 al 7: Ursula minacciae la Salmeron corre unpericolo. Intanto Susana può finalmente sposarsi con Armando… Le difficoltà ad Unanon mancano mai e, nella settimana dall’1 al 7, ne sarà direttamente coinvolta anche la perfida. La ragazza dovrà fare i conti con la follia di Ursula, che ormai non riesce più a trattenersi. Al contempo, anche Marcia vivrà momenti molto difficili, mentre per Susana sta per arrivare la felicità. Prima di vedere cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro. Una: dove eravamo rimasti Marcia scopre chee Santiago si ...

