Amici 20, Linus ascolta tutti i cantanti in gara e stila la sua classifica: ecco chi c'è al primo posto

Il direttore artistico di Radio Deejay Linus nel corso del daytime andato in onda nel pomeriggio su Canale 5 ha avuto il compito di dare un giudizio sui cantanti della ventesima edizione di Amici di Maria De Filippi. Gli allievi si sono esibiti tutti davanti a Linus che era in collegamento, e per ognuno di loro ha espresso un parere, come nel caso di Ibla ed Enula a cui ha fatto molti complimenti, di Aka7even e Leonardo Lamacchia a cui ha detto di aver fatto bene nonostante qualche imprecisione, e così via. Una volta terminate le performance il direttore artistico ha redatto una classifica dal migliore al peggiore, secondo il suo punto vista. Le prime sono risultate essere Ibla e Enula a cui il direttore artistico ha dato 9 che hanno cantato Don Raffaè e Gabriel, seguite da Raffaele ...

