Tottenham | Mourinho è il miglior allenatore del secolo | il verdetto dell’IFFHS

E' arrivato il verdetto della Federazione internazionale di storia e statistica del calcio (IFFHS): José Mourinho è il miglior allenatore del secolo. Il tecnico del Tottenham è stato nominato dall'organizzazione che ogni anno sceglie il il miglior allenatore di club del mondo e il miglior allenatore delle nazionali. Dalla combinazione delle statistiche annuali è emerso che lo Special One non è secondo a nessuno. Il portoghese ha preceduto Low, Ferguson, Pep Guaridola e Wenger.

