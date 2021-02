Torino | focolaio Covid | a rischio le gare con Sassuolo e Lazio

Corriere : Covid, rischio focolaio al Torino: sospeso l’allenamento - tuttosport : Focolaio #Covid, paura #Toro: allenamento sospeso - Fiorentinanews : #Torino, esplode un nuovo focolaio #Covid. Rinviata gara col #Sassuolo e a rischio quella contro la #Lazio - pierarobasto : RT @SkySport: Focolaio Covid al Toro? La società annuncia altri positivi - Filo2385Filippo : RT @SkySport: Focolaio Covid al Toro? La società annuncia altri positivi -

Ultime Notizie dalla rete : Torino focolaio

- Sassuolo: cosa succede? vedi anche Cagliari -0 - 1: gol e highlights La prossima ... ma il pericolo di unè molto concreto viste le positività degli ultimi giorni. Il ...- Ilha rilevato nuove positività dopo le tre riscontrate la scorsa settimana ed ha immediatamente bloccato la seduta programmata per oggi. Vietati anche gli allenamenti individuali. Su indicazione ...Piove sul bagnato in casa Torino. Come riportato da Repubblica.it, con ogni probabilità sarà rinviata la partita di venerdì con il Sassuolo e a rischio anche quella di martedì a Roma con la Lazio. E’ ...Infatti Torino-Sassuolo è a rischio rinvio dopo che l’ASL di Torino ha bloccato l’allenamento della squadra granata per il focolaio di positivi al Covid all’interno della squadra granata. Di seguito ...