Tony Hawk's Pro Skater 1 e 2 arrivano anche su Switch, PS5 e Xbox Series X/S (Di martedì 23 febbraio 2021) Tra i giochi di Tony Hawk, Tony Hawk's Pro Skater 1 e 2 è stato il gioco più veloce a vendere 1 milione di unità dal momento del rilascio su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Merito del suo essere un fedele remaster dei primi due iconici giochi del franchise, in grado di mescolare i livelli originali, gli Skater professionisti, i trucchi old-school e tutti gli elementi che hanno portato i giocatori ad amare la saga tra gli anni '90 e 2000, con nuovi livelli splendidamente ricreati. Ora tutto questo arriva anche su Switch nel corso dell'anno e, in versione ulteriormente migliorata, su PlayStation 5 e Xbox Series XS il prossimo 26 marzo. Grazie al nuovo hardware delle console next-gen, su ... Leggi su eurogamer (Di martedì 23 febbraio 2021) Tra i giochi di's Pro1 e 2 è stato il gioco più veloce a vendere 1 milione di unità dal momento del rilascio su PC, PlayStation 4 eOne. Merito del suo essere un fedele remaster dei primi due iconici giochi del franchise, in grado di mescolare i livelli originali, gliprofessionisti, i trucchi old-school e tutti gli elementi che hanno portato i giocatori ad amare la saga tra gli anni '90 e 2000, con nuovi livelli splendidamente ricreati. Ora tutto questo arrivasunel corso dell'anno e, in versione ulteriormente migliorata, su PlayStation 5 eXS il prossimo 26 marzo. Grazie al nuovo hardware delle console next-gen, su ...

