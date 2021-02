Tommaso Zorzi, l’hashtag #fuoritommaso è primo in tendenza per le parole contro Dayane: tutto quello che è successo (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Tommaso Zorzi è diventato l’argomento del giorno, tanto da finire primo in tendenza su Twitter, per le dure parole nei confronti di Dayane Mello. Ricostruiamo con ordine la vicenda. Durante la puntata del Grande Fratello Vip andata in onda lunedì sera Dayane Mello ha dichiarato il proprio amore verso Rosalinda Cannavò, salvo poi non salvarla e mandandola così a rischio eliminazione insieme a Stefania Orlando. Le parole di Dayane, che ha quindi implicitamente dichiarato di aver provato amore per una donna, non sono affatto piaciute a Tommaso Zorzi che ha accusato la modella brasiliana di strumentalizzare le tematiche LGBT+ per un tornaconto mediatico (il termine tecnico è queer-baiting, cioè ... Leggi su trendit (Di mercoledì 24 febbraio 2021)è diventato l’argomento del giorno, tanto da finireinsu Twitter, per le durenei confronti diMello. Ricostruiamo con ordine la vicenda. Durante la puntata del Grande Fratello Vip andata in onda lunedì seraMello ha dichiarato il proprio amore verso Rosalinda Cannavò, salvo poi non salvarla e mandandola così a rischio eliminazione insieme a Stefania Orlando. Ledi, che ha quindi implicitamente dichiarato di aver provato amore per una donna, non sono affatto piaciute ache ha accusato la modella brasiliana di strumentalizzare le tematiche LGBT+ per un tornaconto mediatico (il termine tecnico è queer-baiting, cioè ...

