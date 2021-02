Tiger Woods in ospedale dopo un brutto incidente stradale, auto ribaltata: «Operato per le diverse ferite alle gambe» (Di martedì 23 febbraio 2021) Tiger Woods è in ospedale in California, in sala Operatoria, a causa di quello che viene definito un “brutto” incidente in macchina in cui avrebbe riportato ferite multiple alle gambe. A scriverlo è Tmz: la star del golf sarebbe stato coinvolto in un incidente a Ranchos Palos Verdes, vicino a Los Angeles, negli Stati Uniti, intorno alle 7.22 del mattino ora locale. Il campione è stato estratto dall’auto dalle squadre di emergenza accorse sul posto e grazie all’utilizzo di tenaglie. Non è chiaro cosa abbia causato l’incidente. Le autorità, dice Tmz, stanno indagando. Esclusa la guida in stato di ebrezza, ma non vengono al momento ... Leggi su open.online (Di martedì 23 febbraio 2021)è inin California, in salaria, a causa di quello che viene definito un “in macchina in cui avrebbe riportatomultiple. A scriverlo è Tmz: la star del golf sarebbe stato coinvolto in una Ranchos Palos Verdes, vicino a Los Angeles, negli Stati Uniti, intorno7.22 del mattino ora locale. Il campione è stato estratto dall’squadre di emergenza accorse sul posto e grazie all’utilizzo di tenaglie. Non è chiaro cosa abbia causato l’. Lerità, dice Tmz, stanno indagando. Esclusa la guida in stato di ebrezza, ma non vengono al momento ...

