Softball | il comunicato della FIBS per la commemorazione di Enrico Obletter

(Di martedì 23 febbraio 2021) La tragica notiziascomparsa diha compattato, se possibile ancora di più, il mondo del Batti & Corri italiano, in particolare quello del. In tanti stanno cercando di essere vicini alla famiglia di quello che per tutti resterà per sempre il manager di quell’Italche fra qualche mese si giocherà le sue chance olimpiche a Tokyo, con una motivazione in più nella testa e nel cuore. A tal proposito la, su volontàfamiglia, ha rilasciato unin merito alle modalità didello stesso: “A seguito delle molte richieste giunte, il PresidenteAndrea Marcon, su incaricofamiglia, informa coloro che si ...

Ultime Notizie dalla rete : Softball comunicato

Federazione Italiana Baseball

Il sindaco Angelo Radica, in collaborazione con i dirigenti della squadra locale Baseball&Tollo, haalcune iniziative per onorare la sua memoria. La prossima settimana, nella ...... che pochi minuti prima gli avevanola notizia che da giorni attendeva ma che non ... ho fatto il presidente della Croce Verde, della Maceratese, al, allo Sferisterio, i mecenati che ...La tragica notizia della scomparsa di Enrico Obletter ha compattato, se possibile ancora di più, il mondo del Batti & Corri italiano, in particolare quello del softball. In tanti stanno cercando di es ...LUTTO - Aveva 62 anni, da qualche giorno era in ospedale a Pescara colpito dal coronavirus. E' stato il tecnico più vincente d'Italia. A Macerata era di casa tra il 1998 e il 2007. Il ricordo dell'ex ...