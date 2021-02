Seconde case | gli spostamenti sono permessi con il decreto di febbraio 2021?

Leggi su nextquotidiano

(Di martedì 23 febbraio 2021) Si può andare nellecon il nuovolegge emanato dal governo Draghi? Sì, e non essendoci nessuna precisazione in materia valgono le Faq del governo già pubblicate. Il Corriere della Sera spiega: Può andare nellesoltanto il nucleo familiare della persona che dimostri di avere titolo ad abitarvi. Vuol dire che si deve dimostrare di averla acquistata o affittata prima del 14 gennaio, data di entrata in vigore dell’ultimo Dpcm. Per dimostrare di avere titolo a recarsi nell’abitazione si può compilare l’autocertificazione ed eventualmente poi esibire la documentazione. In particolare il governo ha specificato che «il titolo, per ovvie esigenze antielusive, deve avere data certa come ad esempio la data di un atto stipulato dal notaio ovvero la data di ...