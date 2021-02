Scuola, Tar Puglia accoglie ricorso del Codacons: sospesa la didattica digitale integrata (Di martedì 23 febbraio 2021) BARI – Il Tar della Puglia ha accolto la richiesta cautelare di sospensiva dell’ordinanza regionale che ha disposto da ieri la didattica digitale integrata per le scuole di ogni ordine e grado della regione. A rendere nota la decisione è il Codacons di Lecce che ha presentato il ricorso assieme a un gruppo di genitori. “Accolta richiesta cautelare – scrive l’associazione sui social -. Grazie a tutti”. Il provvedimento ha efficacia immediata. Leggi su dire (Di martedì 23 febbraio 2021) BARI – Il Tar della Puglia ha accolto la richiesta cautelare di sospensiva dell’ordinanza regionale che ha disposto da ieri la didattica digitale integrata per le scuole di ogni ordine e grado della regione. A rendere nota la decisione è il Codacons di Lecce che ha presentato il ricorso assieme a un gruppo di genitori. “Accolta richiesta cautelare – scrive l’associazione sui social -. Grazie a tutti”. Il provvedimento ha efficacia immediata.

