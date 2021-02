Sanremo 2021 | l’attesa valletta dà forfait | chi la sostituisce?

(Di martedì 23 febbraio 2021), una delle vallette della serata d’apertura dà. Amadeus conferma l’indiscrezione. Chi co-condurrà la prima serata? Fonte Instagram – giovanna e amadeusManca sempre meno all’attesissima settantunesima edizione del Festival di. Quest’anno, Amadeus ha dovuto affrontare ogni sorta di inconveniente per organizzare la kermesse, a causa della limitazioni imposte per prevenire il contagio da Coronavirus. Notizia delle ultime ore, il direttore artistico dovrà fare a meno di una delle vallette più attese per la prima serata. Un’ospite internazionale che avrebbe dato quell’eleganza e quel fascino in più, ma che ha dovuto abdicare a causa delle restrizioni anti-Coronavirus. Intanto, il Presidente della regione Liguria, Giovanni Toti ha fatto sapere che il Ponente della Liguria, con ...

Oltre ai testi delle canzoni di Sanremo 2021, sono stati resi noti anche i nomi delle co-conduttrici del Festival. Si è tanto parlato della presenza di Naomi Campbell, ma ha dato forfait per paura del ...Amadeus l'aveva scelta per la serata inaugurale del Festival di Sanremo proprio per questo: per omaggiarla più in qualità di donna, che di super top model. Purtroppo non sarà così: ha dovuto ...