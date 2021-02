Rugby, Sei Nazioni 2021: l’Irlanda ai raggi X. Tornano i campioni per vincere (Di martedì 23 febbraio 2021) Torna il prossimo weekend il Guinness Sei Nazioni e sabato 27 febbraio andrà in scena il match tra l’Italia e l’Irlanda, valido per la terza giornata del Guinness Sei Nazioni 2021 di Rugby. Sarà la sfida che darà il via alla terza giornata del torneo e sarà la sfida tra due grandi deluse di questo avvio di torneo. l’Irlanda arriva all’appuntamento dopo le due sconfitte di misura contro il Galles e contro la Francia e sicuramente i ragazzi di Andy Farrell hanno molto da recriminare per le occasioni lasciate a Cardiff e Dublino. Il cartellino rosso di O’Mahoney all’esordio, gli errori nel finale del match con i Bleus hanno vanificato tutto, ma è anche vero che l’Irlanda quest’anno non ha convinto. Farrell, che è già sotto accusa in Irlanda, potrà però contare su un ... Leggi su oasport (Di martedì 23 febbraio 2021) Torna il prossimo weekend il Guinness Seie sabato 27 febbraio andrà in scena il match tra l’Italia e, valido per la terza giornata del Guinness Seidi. Sarà la sfida che darà il via alla terza giornata del torneo e sarà la sfida tra due grandi deluse di questo avvio di torneo.arriva all’appuntamento dopo le due sconfitte di misura contro il Galles e contro la Francia e sicuramente i ragazzi di Andy Farrell hanno molto da recriminare per le occasioni lasciate a Cardiff e Dublino. Il cartellino rosso di O’Mahoney all’esordio, gli errori nel finale del match con i Bleus hanno vanificato tutto, ma è anche vero chequest’anno non ha convinto. Farrell, che è già sotto accusa in Irlanda, potrà però contare su un ...

