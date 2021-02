Nuovo dpcm | spostamenti | seconde case | amici | cosa si può fare?

DSantanche : Il Governo Draghi si appresta a chiudere tutto, di nuovo. Un Governo capeggiato da un uomo stimato e stimabile ma a… - Agenzia_Ansa : Approvato il nuovo Decreto, spostamenti tra Regioni vietati fino al 27 marzo. In zona rossa impedite le visite a p… - Corriere : Il governo ha deciso: il divieto di spostamenti tra regioni sarà prorogato di 30 giorni - janlucas1971 : RT @DSantanche: Il Governo Draghi si appresta a chiudere tutto, di nuovo. Un Governo capeggiato da un uomo stimato e stimabile ma ancora un… - fabiocastelli_ : RT @DSantanche: Il Governo Draghi si appresta a chiudere tutto, di nuovo. Un Governo capeggiato da un uomo stimato e stimabile ma ancora un… -

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo dpcm

Per le misure relative a possibili riaperture o ulteriori restrizioni occorrerà attendere il: quello attualmente in vigore scadrà il 5 marzo. Al momento l'ipotesi del lockdown nazionale ...Il Circolo Culturale "L'Agorà" organizza unincontro da remoto inerente alla rivolta di Reggio Calabria del 1970. Il 14 luglio di ...la prima iniziativa che nel rispetto delle norme deldel ...Quando arriva il bonus 1000 euro del Decreto Ristori 5? Il punto sulle date e su una nuova indennità per i titolari di Partita Iva e non.(La Gazzetta di Mantova) Stop agli spostamenti in zona rossa verso abitazioni private. Il Consiglio dei ministri ha nominato, poi, il generale Pietro Serino nuovo capo di stato maggiore dell’Esercito, ...