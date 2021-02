Michela Brambilla vuole la tutela degli animali in Costituzione. L’appello

(Di martedì 23 febbraio 2021)da inserire in. Questa è la richiesta diVittoria, attivista e fondatrice della LEIDAA. Tutti i dettagli sula Mario Draghi Ogni anno, il 17 febbraio, si celebra la giornata mondiale del gatto. Anche quest’anno ne abbiamo parlato, per rendere omaggio al felino più amato. Glisono i L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Posted byVittoriaon Monday, February 22, 2021 Le associazioni chiedono inoltre un incontro con Draghi e col ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani per discutere su ...Se l'ex giornalista e conduttore tivù Gianluigi Paragone risulta precipitato dopo l'elezione col Movimento 5 Stelle di 321.734 euro, l'imprenditriceVittoriadi 242.173 euro e altri ...La fondatrice di LEIDAA, Michela Vittoria Brambilla, rivolge un appello a Draghi per la tutela degli animali da inserire in Costituzione ...La maggioranza dei parlamentari ha incrementato i guadagni da quando ha cominciatol’attività politica a livello nazionale Renzi nel 2019 ha incassato 936 mila euro in più rispetto al 2013. Il più «dan ...