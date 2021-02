Maurizio Costanzo senza mezzi termini su Piero Chiambretti a Tiki Taka Vip | “E’ stato chiamato perché …”

Leggi su baritalianews

(Di martedì 23 febbraio 2021), giornalista amatissimo e volto della tv molto seguito, cura, all’interno del settimanale Nuovo diretto da Riccardo Signoretti, una rubrica, all’interno della quale parla con i telespettatori che gli pongono domande sui personaggi televisivi, sulle trasmissioni e a volte muovono delle critiche che, qualche voltaappoggia, altre volte non condivide e le smonta spiegando ildella sua opinione e , o facendo riflettere o facendo sapere qualcosa che il telespettatore non aveva colto o non poteva cogliere.attaccato per il programma, dopo avere sconfitto il covid ed essere ritornato a lavorare, sta conducendo il programma di calcio ...