Le parole commosse del papà di Attanasio all’Ansa | “Lui ha solo fatto del bene a tutti”

Leggi su nextquotidiano

(Di martedì 23 febbraio 2021) “Lui è sempre stata una persona molto proiettata verso il sociale, verso gli altri. Lui hadel”. Visibilmente commosso, triste ma tutto d’un pezzo: Salvatore, padre di Luca, l’ambasciatore che ieri è stato ucciso in Congo insieme al carabiniere Vittorio Iacovacci durante un agguato, rilascia una intervista video di pochi minuti. Inizia scuotendo la testa e passandosi la mano sugli occhi, come per stropicciarseli. E sta lì seduto in casa sua, con alcune foto di famiglia alle spalle e l’aria di chi soffre e non se ne capacita, di chi si pone domande come: perché proprio a me? Al giornalista Enzo Laiacona, dice: Passano in trenta secondi i ricordi di una vita, sono cose ingiuste che non dovrebbero succedere. Per noi la vita è finita. è crollato ...