Lazio Bayern Monaco 1-4 LIVE | pioggia di cartellini per i biancocelesti

(Di martedì 23 febbraio 2021) Allo stadio Olimpico, il match valido per l’andata degli ottavi di Champions League 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio “Olimpico”,si affrontano nel match valido per l’andata degli ottavi di Champions League 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-4 MOVIOLA Calcio d’inizio – Si parte all’Olimpico: è! 2? Partita subito viva – Spingono subito i tedeschi, foraggiati da un corner concesso ingenuamente da Lazzari 4? Risponde la– Orchestrano iin area bavarese, Alaba ...

ChampionsLeague : GOAL! Lazio 1-4 Bayern (Correa 49'). #UCL - SpheraSports : Lazio-Bayern. - 442oons : HT Lazio 0 Bayern 3 - Rock10The : E' incredibile come i giocatori della #Lazio, siano tutti inzuppati di sudore, con il fiatone e quelli del #Bayern… - swtgb : #ForaKobra #EuViSeuCorno2 Bayern Chelsea LIVE MALYNE CENTAURO lazio -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio Bayern

21'st Mancino di Alaba , che va vicino all'incrocio dei pali con Reina che guarda. 20'st Fallo di Marusic - ammonito, è il quarto - su Coman. Punizione dal limite per il. 18'st Verticalizzazione immediata di Milinkovic per lo scatto d' Immobile , conclusione di prima intenzione dell'attaccante biancoceleste, ma Neuer blocca.Champions League, in campoMonaco 0 - 4. Si gioca anche Atletico Madrid - Chelsea 0 - 0 DIRETTA I GOL Lewandowski porta avanti ilall'Olimpico al 9', raddoppio di Musiala al 24'. Il Terzo gol lo realizza ...Mario Sconcerti, prima firma del giornalismo italiano, è intervenuto in diretta a Stadio Aperto, trasmissione di TMW Radio condotta da Francesco Benvenuti e ...Lazio 0. Bayern Monaco 4. Il Bayern approfitta dell'ennesimo errore in fase offensiva della Lazio e si invola in contropiede e arriva facilmente nell area avversaria. Sanè approfitta del rimpallo a ...