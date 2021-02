L’accesso universale ai vaccini è una necessità | basta ‘vaccinazionalismi’

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 23 febbraio 2021) Per contenere la pandemia Covid-19 è necessaria una strategia di salute globale coordinata da organizzazioni internazionali come l’Oms e i governi nazionali. Tuttavia, lo sviluppo e l’autorizzazione dei, invece di promuovere la cooperazione internazionale, ha innescato una frenetica competizione all’accaparramento delle dosi, con i paesi ricchi a dominare la scena. Uno studio del Centro per la Salute Globale della Duke University ha stimato che le nazioni a basso reddito dell’Africa subsahariana rischiano di non riuscire a vaccinarsi prima del 2024 se i paesi ricchi persistono nel loro “vaccinazionalismo.” Non si stanno creando iniquità nelaisolamente tra i paesi, ma anche all’interno dei paesi. Il caso più emblematico è Israele, che merita speciale attenzione non solo per essere il paese più veloce al mondo ...