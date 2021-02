La strategia di contenimento su base provinciale può funzionare? (Di martedì 23 febbraio 2021) Il nuovo fronte del contrasto al Covid-19 sotto il profilo dell’alternanza tra aperture e chiusure delle zone soggette a evoluzioni nell’andamento del contagio sta cominciando a conoscere, in maniera non sistemica ma via via in diffusione in tutta Italia, l’adozione in numero crescente di misure sempre più selettive con cui singoli comuni o singole aree provinciali ricevono InsideOver. Leggi su it.insideover (Di martedì 23 febbraio 2021) Il nuovo fronte del contrasto al Covid-19 sotto il profilo dell’alternanza tra aperture e chiusure delle zone soggette a evoluzioni nell’andamento del contagio sta cominciando a conoscere, in maniera non sistemica ma via via in diffusione in tutta Italia, l’adozione in numero crescente di misure sempre più selettive con cui singoli comuni o singole aree provinciali ricevono InsideOver.

giornaleradiofm : Vaccini: Moratti, ora priorità alle aree più colpite: (ANSA) - MILANO, 23 FEB - 'Regione Lombardia attuerà una rimo… - stebellentani : @gatto099 @LorenaLVilla certamente, ma il vero LD dai primi di gennaio. prima avevano tutta un'altra strategia, non… - FaberFerrante : RT @fulviogiuliani: Oggi sapremo. Solo al termine del Consiglio dei Ministri, il primo dedicato alle misure da prendere per il contenimento… - unoenessunoe : Senza dati, senza un'analisi non si può fare una strategia che non sia di contenimento. #presadiretta - Omo_Salvadego__ : @marcobank_sy @MadameA02 Purtroppo poi quelle persone tornano a casa o sul luogo di lavoro e rischiano di infettare… -