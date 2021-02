Incendio a Villa Bonelli: paura in un condominio (Di martedì 23 febbraio 2021) Un Incendio ha terrorizzato gli inquilini di un condominio in zona Villa Bonelli. I residenti di una palazzina locata in Via Gaetano Fuggetta hanno vissuto attimi di tensione a cusa delle fiamme che sono divampate nell’androne del condominio di cinque piani. I condomini hanno cercato di sfuggire a fumo e fiamme andando nelle terrazze e sono stati salvati dai pompieri. Tutto questo è successo nella serata di ieri, l’allarme è arrivato ai Vigili del Fuoco attorno alle 20. Incendio in un condominio di Villa Bonelli Ancora non si conoscono le cause che hanno provocato l’Incendio che ha spaventato i condomini di una palazzina di Villa Bonelli. Le fiamme sono divampate dal ... Leggi su romanotizie24 (Di martedì 23 febbraio 2021) Unha terrorizzato gli inquilini di unin zona. I residenti di una palazzina locata in Via Gaetano Fuggetta hanno vissuto attimi di tensione a cusa delle fiamme che sono divampate nell’androne deldi cinque piani. I condomini hanno cercato di sfuggire a fumo e fiamme andando nelle terrazze e sono stati salvati dai pompieri. Tutto questo è successo nella serata di ieri, l’allarme è arrivato ai Vigili del Fuoco attorno alle 20.in undiAncora non si conoscono le cause che hanno provocato l’che ha spaventato i condomini di una palazzina di. Le fiamme sono divampate dal ...

