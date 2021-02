I numeri in chiaro, Sebastiani (Cnr): «Il virus circola di più: bisogna vaccinare più presto possibile» – Il video (Di martedì 23 febbraio 2021) In Italia sono stati registrati 13.324 nuovi casi di Coronavirus nelle ultime 24 ore. Ieri, 22 febbraio, i positivi tracciati erano stati 9.630, contro i 13.452 di due giorni fa. Sono poi 356 i decessi conteggiati nell’ultima giornata secondo l’ultimo bollettino diffuso dalla Protezione civile e dal ministero della Salute. Ieri erano stati 274, mentre il 21 febbraio 232. Le nuove persone ricoverate con sintomi sono +140; mentre altre 28 hanno fatto il loro ingresso nei reparti di terapia intensiva. I dati arrivano a fronte di 303.850 test effettuati nelle ultime 24 ore, per un totale di tamponi effettuati fin dall’inizio dell’epidemia di 38.533.461 unità di cui 33.973.710 molecolari e 4.559.751 antigenici. L’indice di positività è al 4,4% (ieri 5,6%). «Il trend della circolazione del virus, misurata con il rapporto dei casi ... Leggi su open.online (Di martedì 23 febbraio 2021) In Italia sono stati registrati 13.324 nuovi casi di Coronanelle ultime 24 ore. Ieri, 22 febbraio, i positivi tracciati erano stati 9.630, contro i 13.452 di due giorni fa. Sono poi 356 i decessi conteggiati nell’ultima giornata secondo l’ultimo bollettino diffuso dalla Protezione civile e dal ministero della Salute. Ieri erano stati 274, mentre il 21 febbraio 232. Le nuove persone ricoverate con sintomi sono +140; mentre altre 28 hanno fatto il loro ingresso nei reparti di terapia intensiva. I dati arrivano a fronte di 303.850 test effettuati nelle ultime 24 ore, per un totale di tamponi effettuati fin dall’inizio dell’epidemia di 38.533.461 unità di cui 33.973.710 molecolari e 4.559.751 antigenici. L’indice di positività è al 4,4% (ieri 5,6%). «Il trend dellazione del, misurata con il rapporto dei casi ...

Marta_Brambilla : RT @squopellediluna: un ragazzo su 5 si sente infelice e ansioso per il futuro Ca 1 su 10 riferisce di vivere con problemi di salute mental… - squopellediluna : un ragazzo su 5 si sente infelice e ansioso per il futuro Ca 1 su 10 riferisce di vivere con problemi di salute men… - Open_gol : Il punto sulla pandemia - Nucci76 : I #giovani sono stati schiacciati dalla #pandemia di #COVID19. Un ragazzo su cinque si sente infelice e ansioso p… - Mondo3 : RT @andtrap: Amici di @TIM_Official so che siete (anche) vittime di questo sistema, ma quando iniziamo a metterci mano? Questa la segreter… -