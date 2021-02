GF VIP, Tommaso Zorzi attacca Dayane Mello: non crede che sia innamorata di Rosalinda (Di martedì 23 febbraio 2021) Fuochi d'artificio finali nella al Grande Fratello VIP. A una decina di giorni (e a tre puntate) dalla finale ci sono stati alcuni episodi molto importanti per le dinamiche interne alla casa. Dayane Mello fa coming out: «Ho amato Rosalinda» Su tutti spicca il coming out di Dayane Mello, che ha detto testualmente di aver provato amore nei confronti di Rosalinda Cannavò. La modella brasiliana ha confessato di essere attratta sia dagli uomini che dalle donne e di essere stata a letto con entrambi nel corso della sua vita. Un coinquilino, però, non ha preso bene il coming out della Mello e l'ha accusata senza giri di parole di essere una “stratega” e di indossare una maschera, a suo avviso caduta. Quel coinquilino è Tommaso ... Leggi su ultimora.news (Di martedì 23 febbraio 2021) Fuochi d'artificio finali nella al Grande Fratello VIP. A una decina di giorni (e a tre puntate) dalla finale ci sono stati alcuni episodi molto importanti per le dinamiche interne alla casa.fa coming out: «Ho amato» Su tutti spicca il coming out di, che ha detto testualmente di aver provato amore nei confronti diCannavò. La modella brasiliana ha confessato di essere attratta sia dagli uomini che dalle donne e di essere stata a letto con entrambi nel corso della sua vita. Un coinquilino, però, non ha preso bene il coming out dellae l'ha accusata senza giri di parole di essere una “stratega” e di indossare una maschera, a suo avviso caduta. Quel coinquilino è...

