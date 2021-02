Gazzetta: Adl andrà avanti con Gattuso perché non ha un sostituto disponibile a subentrare (Di martedì 23 febbraio 2021) Aurelio De Laurentiis riflette sul da farsi, scrive Mimmo Malfitano sulla Gazzetta dello Sport: continuare con Gattuso fino alla fine o chiudere subito il rapporto? Difficile che si arrivi ad un esonero, anche se dovessero andare male le partite con Granada e Benevento. Per un motivo molto semplice: il presidente non ha tecnici disponibili a subentrare in panchina. “La posizione dell’allenatore è in discussione ma non è in bilico, solo perché i tecnici interpellati nelle ultime settimane dal presidente non hanno dato la disponibilità a subentrare. Rafa Benitez potrebbe ritornare, ma con compiti diversi, per la prossima stagione: De Laurentiis lo vorrebbe direttore tecnico, con in panchina un giovane”. I nomi che piacciono sono quelli di Vincenzo Italiano e Ivan Juric. “L’ipotesi più probabile è che De ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 23 febbraio 2021) Aurelio De Laurentiis riflette sul da farsi, scrive Mimmo Malfitano sulladello Sport: continuare confino alla fine o chiudere subito il rapporto? Difficile che si arrivi ad un esonero, anche se dovessero andare male le partite con Granada e Benevento. Per un motivo molto semplice: il presidente non ha tecnici disponibili ain panchina. “La posizione dell’allenatore è in discussione ma non è in bilico, soloi tecnici interpellati nelle ultime settimane dal presidente non hanno dato la disponibilità a. Rafa Benitez potrebbe ritornare, ma con compiti diversi, per la prossima stagione: De Laurentiis lo vorrebbe direttore tecnico, con in panchina un giovane”. I nomi che piacciono sono quelli di Vincenzo Italiano e Ivan Juric. “L’ipotesi più probabile è che De ...

