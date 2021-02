Fabio Volo e De Lellis, Genitori vs Influencer: data di uscita e dove vederlo (Di martedì 23 febbraio 2021) Il film con protagonisti l'Influencer e lo scrittore bresciano sarà a breve disponibile in tv: news e dettagli L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di martedì 23 febbraio 2021) Il film con protagonisti l'e lo scrittore bresciano sarà a breve disponibile in tv: news e dettagli L'articolo proviene da Gossip e Tv.

RBcasting : 'Genitori vs Influencer' in anteprima a Pasqua su Sky e Now Tv. Terzo film di Michela Andreozzi con Fabio Volo, Gin… - zazoomblog : ‘Genitori vs Influencer’ il nuovo film con Fabio Volo e Giulia De Lellis - #‘Genitori #Influencer’ il #nuovo - chiarab70 : @hipsterdelcazzo @Terra2itter Fabio Volo. Capisci??? - Terra2itter : RT @olivedigrecia: @hipsterdelcazzo Parpiglia che cita Fabio Volo è il corto circuito scatenante l'Alzheimer. - pigriziamoratti : @lsknkln No, no, ho archiviato il sogno di scrivere libri alle medie. Bisogna sapersi ascoltare e conoscersi. Altri… -