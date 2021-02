È morto Fausto Gresini | nessuna bufala | il dolore dei suoi cari

Leggi su bufale

(Di martedì 23 febbraio 2021) Purtroppo alla fine è. La morte è arrivata anche per lui. Ingenerosa, dopo due mesi di lotta con le conseguenze di una malattia da cui si era negativizzato i primi di febbraio ma che aveva duramente provato il suo fisico. Un fisico duramente provato da una lunga malattia che alla fine ha ceduto, ildi un figlio che piange un padre che non tornerà a casa. Ma anche di un intero team che perde un direttore, un manager e una guida. Ildei fan che perdono il loro mito e la loro guida, ildi una famiglia. Perché la morte non è mai qualcosa che riguarda solo chi non c’è più, ma costringe chi sopravvive alla presenza di un buco a forma dell’assente. Un buco che difficilmente può essere colmato. È...