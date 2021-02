Due secoli dalla scomparsa di John Keats (Di martedì 23 febbraio 2021) Esattamente 200 anni fa, il 23 Febbraio del 1821, si spegneva a Roma John Keats, l’autore britannico, considerato uno dei maggiori esponenti del Romanticismo. Una vita breve e segnata spesso da difficoltà di salute ed economiche. Ma una passione molto più forte di ogni limite, che lo porterà ad inseguire il suo sogno e a creare alcune delle composizioni poetiche più celebri della letteratura britannica. Le origini e la scoperta della poesia John Keats nasce a Londra nel 1795, in una modesta famiglia dove vive con altri quattro fratelli, dei quali è il maggiore. Nella scuola privata di un Reverendo, comincia il suo viaggio alla scoperta della letteratura, grazie all’immensa collezione di volumi che questi possiede. Si immerge nelle opere di William Shakespeare, di William Wordsworth e di Edmund Spenser. Scopre in ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 23 febbraio 2021) Esattamente 200 anni fa, il 23 Febbraio del 1821, si spegneva a Roma, l’autore britannico, considerato uno dei maggiori esponenti del Romanticismo. Una vita breve e segnata spesso da difficoltà di salute ed economiche. Ma una passione molto più forte di ogni limite, che lo porterà ad inseguire il suo sogno e a creare alcune delle composizioni poetiche più celebri della letteratura britannica. Le origini e la scoperta della poesianasce a Londra nel 1795, in una modesta famiglia dove vive con altri quattro fratelli, dei quali è il maggiore. Nella scuola privata di un Reverendo, comincia il suo viaggio alla scoperta della letteratura, grazie all’immensa collezione di volumi che questi possiede. Si immerge nelle opere di William Shakespeare, di William Wordsworth e di Edmund Spenser. Scopre in ...

davidegaddoni : @aledenicola @istbrunoleoni @Ali2 @fleinaudi @amingardi @MarcoCantamessa @CarloStagnaro @RobertoRho @AdamSmithIT E… - EBoffano : Per farlo servono i bioreattori. Lo avevano già detto le imprese farmaceutiche al #governoConte. Ma ora c'è #Draghi… - magistravulnera : lui non si abbassa a parlare al volgo: lui è quello che due secoli fa erano gli aristocratici. E non dev'essere vot… - lovingsomebands : ?? Un anno fa (percepito: due secoli) lasciavo Lucca. Sapevo che le mura mi sarebbero mancate più di qualsiasi altra… - tortillx : visto un tiktok che parlava di tipo male gaze nella pittura e questa ha fatto un paragone tra due dipinti distanti… -