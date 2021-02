Deborah Saltori uccisa dal marito: “L’ha adescata con l’assegno di mantenimento” (Di martedì 23 febbraio 2021) Deborah Saltori è stata uccisa in un capanno a Trento. L’assassino è il marito dal quale si stava separando dopo anni di violenza. Lo scorso dicembre, quando il marito Lorenzo Cattoni è stato posto agli arresti domiciliari per violenze domestiche reiterate, Deborah Saltori, 42enne di Vigo Meano, ha creduto di essere riuscita a fuggire dall’incubo L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di martedì 23 febbraio 2021)è statain un capanno a Trento. L’assassino è ildal quale si stava separando dopo anni di violenza. Lo scorso dicembre, quando ilLorenzo Cattoni è stato posto agli arresti domiciliari per violenze domestiche reiterate,, 42enne di Vigo Meano, ha creduto di essere riuscita a fuggire dall’incubo L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

