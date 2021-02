“Click Days” | l’Unicusano premia gli studenti romani con 135 borse di studio per tre milioni di euro

(Di martedì 23 febbraio 2021) Una iniziativa unica sul territorio nazionale e ancor di più nella storia di un ateneo: 3diper i diplomandi di Roma e comuni confinanti. L’Università Niccolò Cusano, di fronte al perdurare della crisi pandemica, mette infatti a disposizione ben 135digratuite della durata di cinque anni a chi conseguirà la maturità e vorrà proseguire il percorso di studi. L’iniziativa “” del, promossa fin dal 2014, punta a investire sempre di più nel futuro dei giovani. Tanto chel’ateneo ha più che raddoppiato il numero dellerispetto all’anno precedente. Un modo per andare incontro ai giovani garantendo loro il diritto allo, soprattutto in questo periodo di incertezza economica e ...

Tornano il 25 marzo i Click Days dell'Università Cusano: a disposizione dei maturandi romani e dei comuni limitrofi ci sono 135 borse di studio Con un click, il 25 marzo, i maturandi di Roma e comuni confinanti potranno ottenere una borsa di studio, a copertura totale della retta universitaria, ...