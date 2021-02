Cecilia Rodriguez racconta Stoccolma mentre Moser gioca con Aspirina

(Di martedì 23 febbraio 2021) Volata aper lavoro,svela le sue impressioni sul luogo e sugli svedesiIgnazioriscrive le regole conNelle scorse ore,ha rivelato di essere volata aper motivi lavorativi ossia per portare avanti la collaborazione con un noto brand di gioielli. Da quando ha iniziato questa nuova avventura, lahato passo dopo passo ogni dettaglio alla sua community, mostrando la città, la stanza d’hotel e il cibo. Alla fine della prima giornata, direttamente dal letto la modella argentina ha commentato i feedback ricevuti dalla community, dicendo che solo alcuni avevano indovinato dove fosse, altri hanno barato e altri ...

angelmel80 : @doppia_emme_ Direi una kamikaze visto che e odiata fuori peggio di Cecilia rodriguez ai tempi di monte tradito - Estrellitatish1 : @SiennaM98 @lexi_ninetyone Avete fatto nera Cecilia Rodriguez perché tradí Monte in diretta TV eppure lei aveva par… - graffiacuore : RT @MarchinoSanchez: Che fortunata Cecilia Rodriguez che potrà raccontare ai suoi figli o ai suoi nipoti che nella vita ha ricevuto un aere… - mary_10_94 : Ricordo Cecilia Rodriguez nei camerini di verissimo che mentre la preparavano guardava nella diretta del GF Ignazio… - CriSogna29 : RT @MarchinoSanchez: Che fortunata Cecilia Rodriguez che potrà raccontare ai suoi figli o ai suoi nipoti che nella vita ha ricevuto un aere… -

Ultime Notizie dalla rete : Cecilia Rodriguez

361 Magazine

Nuovi progetti in vista per. La sorella minore di Belen sarebbe pronta a diventare una stilista con un nuovo ...Curtain bang, la frangia a tendina La frangia a tendina scelta daè una delle più amate: versatile, comoda e facile da curare anche a casa. La frangia è leggermente più lunga ai ...Volata a Stoccolma per lavoro, Cecilia Rodriguez svela le sue impressioni sul luogo e sugli svedesi mentre Ignazio Moser riscrive le regole.Ignazio Moser, 28 anni, e Cecilia Rodriguez, 31 anni a marzo, saranno ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo sabato 27 febbraio. I due che lo scorso novembre avevano festeggiato i primi tre anni d’amor ...