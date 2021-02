Caos procure: gip Matassa, 'perché lettera a Mattarella non l'hanno firmata tutti magistrati?' (2) (Di martedì 23 febbraio 2021) (Adnkronos) - "La deriva delittuosa della correntocrazia aveva – ed ha – tali connotati patologici e pandemici da dovere essere prima studiata sulle cause epidemiologiche e poi affrontata legislativamente per evitare che si ricrei. Tutto ciò lo può fare solo il Parlamento italiano", spiega Matassa. Nella lettera a Mattarella i magistrati dicono che c'è una "diffusa inerzia rispetto ad iniziative doverose”. perché? "La risposta è molto semplice - dice ancora il gip Matassa - Dalle alte sfere del governo e della politica si è compreso, da subito, che la questione non era certo definibile, craxianamente, nella mela marcia Palamara e nel suo defenestramento. La questione atteneva ad una vera e propria malattia degenerativa del 'Sistema' che avrebbe portato alla defenestrazione delle più ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 23 febbraio 2021) (Adnkronos) - "La deriva delittuosa della correntocrazia aveva – ed ha – tali connotati patologici e pandemici da dovere essere prima studiata sulle cause epidemiologiche e poi affrontata legislativamente per evitare che si ricrei. Tutto ciò lo può fare solo il Parlamento italiano", spiega. Nelladicono che c'è una "diffusa inerzia rispetto ad iniziative doverose”.? "La risposta è molto semplice - dice ancora il gip- Dalle alte sfere del governo e della politica si è compreso, da subito, che la questione non era certo definibile, craxianamente, nella mela marcia Palamara e nel suo defenestramento. La questione atteneva ad una vera e propria malattia degenerativa del 'Sistema' che avrebbe portato alla defenestrazione delle più ...

