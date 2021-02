Calciomercato – Napoli, fari puntati sul portoghese Guedes (Di martedì 23 febbraio 2021) Calciomercato – Napoli, fari puntati sul portoghese ex PSG Gonçalo Guedes Tra alti e bassi in campionato ed in Europa, la società partenopea non perde … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di martedì 23 febbraio 2021)sulex PSG GonçaloTra alti e bassi in campionato ed in Europa, la società partenopea non perde … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

sportli26181512 : #UltimeNewssulCalciomercatoNapoli Dall’Olanda – Napoli, è sfida al Leicester per il giovane Struijk: le ultime: Dal… - Bertolca10 : Vedo #Sarri in tendenza, ma questo genera confusione: mentre il Napoli lo punta per il dopo #Gattuso, lui 'apre' al… - JuveLiveit : Calciomercato Juventus, l’ex allenatore alla corte del Napoli: nuovi contatti - calciomercatoit : ?????#SerieA - #Gattuso e #Semplici nel mirino del dirigente e osservatore Paolo #Specchia - infoitsport : Calciomercato Juventus, l’ex allenatore alla corte del Napoli: nuovi contatti -