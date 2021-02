Borussia Mönchengladbach-Manchester City domani in tv in chiaro? Data, orario e dove vederla in streaming (Di martedì 23 febbraio 2021) Reduce da una straordinaria serie di 17 vittorie consecutive in tutte le competizioni, il Manchester City affronta una delicatissima trasferta europea contro il Borussia Mönchengladbach negli ottavi di finale di Champions League. Il match non si giocherà al Borussia-Park ma in campo neutro a Budapest. Appuntamento da non perdere domani mercoledì 24 febbraio alle ore 21 nel palcoscenico della Puskas Arena di Budapest. La sfida sarà trasmessa in diretta tv su Sky sui canali Sky Sport Football e Sky Sport, mentre la diretta streaming si potrà seguire attraverso Sky Go. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 23 febbraio 2021) Reduce da una straordinaria serie di 17 vittorie consecutive in tutte le competizioni, ilCity affronta una delicatissima trasferta europea contro ilnegli ottavi di finale di Champions League. Il match non si giocherà al-Park ma in campo neutro a Budapest. Appuntamento da non perdere domani mercoledì 24 febbraio alle ore 21 nel palcoscenico della Puskas Arena di Budapest. La sfida sarà trasmessa in diretta tv su Sky sui canali Sky Sport Football e Sky Sport, mentre la direttasi potrà seguire attraverso Sky Go. SportFace.

Probabili formazioni Monchengladbach Manchester City/ Diretta tv: chi gioca? ... mentre per quanto riguarda la difesa a quattro del Borussia Monchengladbach ecco che dal primo minuto dovremmo vedere in campo Lainer come terzino destro, i due centrali Ginter ed Elvedi ed infine ...

Pronostici calcio oggi: i consigli del 24 febbraio 2021 Ha chiuso al primo posto il Gruppo B vincendo lo scontro diretto, all'ultima giornata, contro il Borussia M'Gladbach. Monchengladbach - Manchester City 2 (ore 21) Gara valida per gli ottavi di finale ...

