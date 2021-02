Amica di Marzo è in edicola e in digital edition: l’editoriale (Di martedì 23 febbraio 2021) Prima di prendere in mano questo giornale importante, dal nome promettente e dalla storia gloriosa, ne ho ripassate le tappe. I primi decenni con la grinta del rotocalco (Amica è stata settimanale dal 1962 al 2002), poi la svolta come mensile. Ecco, mi sono fermata proprio lì. Ottobre 2003, per l’esattezza. Prima sorpresa: ricordavo la copertina, i look, le modelle, le campagne pubblicitarie. Come se avessi sfogliato il giornale la sera prima, tanto le immagini erano impresse nella memoria. Secondo flash: l’immaginario invece era distante un millennio. Solo modelle bianche di pelle e bionde di capelli, dalla sensualità vorace di chi si sente padrona del mondo. Accessori a pioggia, offerti come promesse, pellicce, nudo senza inibizioni. Per qualche anno nessuna crisi finanziaria, digitale, ambientale o sanitaria avrebbe minacciato il nostro shopping. A ... Leggi su amica (Di martedì 23 febbraio 2021) Prima di prendere in mano questo giornale importante, dal nome promettente e dalla storia gloriosa, ne ho ripassate le tappe. I primi decenni con la grinta del rotocalco (è stata settimanale dal 1962 al 2002), poi la svolta come mensile. Ecco, mi sono fermata proprio lì. Ottobre 2003, per l’esattezza. Prima sorpresa: ricordavo la copertina, i look, le modelle, le campagne pubblicitarie. Come se avessi sfogliato il giornale la sera prima, tanto le immagini erano impresse nella memoria. Secondo flash: l’immaginario invece era distante un millennio. Solo modelle bianche di pelle e bionde di capelli, dalla sensualità vorace di chi si sente padrona del mondo. Accessori a pioggia, offerti come promesse, pellicce, nudo senza inibizioni. Per qualche anno nessuna crisi finanziaria,e, ambientale o sanitaria avrebbe minacciato il nostro shopping. A ...

Ultime Notizie dalla rete : Amica Marzo Palamara, contestata l'accusa di corruzione. Il Pg Barbaro si esprime sui "legami" con Messina ... soggiorni e lavori eseguiti da varie ditte presso l abitazione di Adele Attisani, amica di ...contestazioni la difesa di Palamara ha chiesto i termini a difesa e l udienza stata rinviata al 19 marzo. ...

Chi vincerà la guerra degli ascolti? Di sicuro l'8 marzo sarà un giorno incendiario sul fronte palinsensti tv (pare che la Cbs stia ... Meghan Markle e il principe Harry intervistati dall'amica Oprah Winfrey. E la regina s'infuria Leggi ...

Kate Middleton risponde a Meghan Markle e alla sua intervista AMICA - La rivista moda donna Kate Middleton risponde a Meghan Markle e alla sua intervista La regina Elisabetta ha deciso che parlerà alla nazione - insieme a Kate Middleton - lo stesso giorno dell'intervista di Meghan Markle. Ecco perché ...

Palamara, nuove accuse: corruzione per favorire imputati di altri processi Modificato il capo d’imputazione. Tensione con i pm in aula. «Durante i loro incontri per giocare a tennis Palamara carpiva notizie dal pm Fava» ...

