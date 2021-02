Variante inglese in una scuola a Fiumicino: cluster Covid, 19 positivi (Di martedì 23 febbraio 2021) Sono 19 le persone positive, tra cui 12 bambini, nella scuola Rodano di Fiumicino, a Isola Sacra. A comunicarlo il sindaco Esterino Montino attraverso una nota stampa. “La Asl Rm 3 ha da poco fornito maggiori dettagli rispetto ai casi legati al plesso Rodano dell’Istituto Colombo di Isola Sacra. Attualmente sono risultati positivi 12 bambini divisi su due classi di quarta elementare, sei insegnanti, tra cui una docente di religione che insegna anche alla scuola media dello stesso istituto e la cui classe è stata messa in quarantena e in una scuola di Ponte Galeria, un educatore di un bambino fragile, per un totale di 19 casi correlati tra loro. Di questi due sono risultati positivi alla Variante inglese. La Asl ha comunicato che sono in corso ulteriori ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 23 febbraio 2021) Sono 19 le persone positive, tra cui 12 bambini, nellaRodano di, a Isola Sacra. A comunicarlo il sindaco Esterino Montino attraverso una nota stampa. “La Asl Rm 3 ha da poco fornito maggiori dettagli rispetto ai casi legati al plesso Rodano dell’Istituto Colombo di Isola Sacra. Attualmente sono risultati12 bambini divisi su due classi di quarta elementare, sei insegnanti, tra cui una docente di religione che insegna anche allamedia dello stesso istituto e la cui classe è stata messa in quarantena e in unadi Ponte Galeria, un educatore di un bambino fragile, per un totale di 19 casi correlati tra loro. Di questi due sono risultatialla. La Asl ha comunicato che sono in corso ulteriori ...

