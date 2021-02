Uomini e Donne, ricoverata in ospedale: intervento chirurgico doloroso (Di lunedì 22 febbraio 2021) Il braccio destro di Maria De Filippi è stato ricoverato in ospedale per sottoporsi a un intervento chirurgico. La popolare autrice di Uomini e Donne, Raffaella Mennoia, ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto dal lettino di un ospedale. Con il post ha voluto mettere al corrente i suoi 712 mila follower di un’operazione L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 22 febbraio 2021) Il braccio destro di Maria De Filippi è stato ricoverato inper sottoporsi a un. La popolare autrice di, Raffaella Mennoia, ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto dal lettino di un. Con il post ha voluto mettere al corrente i suoi 712 mila follower di un’operazione L'articolo proviene da Inews.it.

poliziadistato : Con le immagini più belle delle nostre donne e dei nostri uomini impegnati ai #mondialidisci @cortina2021 per garan… - Esercito : Pattuglia #tricolore realizzata da parte dei 150 uomini e donne delle Truppe Alpine dell’#Esercito che in questi gi… - SusannaCeccardi : Un video violento, offensivo e che istiga all'odio contro i nostri uomini e le nostre donne in divisa. Una vergogna… - CarloLombardi18 : RT @Yi_Benevolence: Ve lo ricordate il dibattito del PD a Sulmona tra soli uomini, mentre le donne alle loro spalle tenevano gli ombrelli p… - Devabole : RT @M_gabanelli: Ne ammazzano una al giorno. Ma io vedo solo donne manifestare, protestare, gridare aiuto. Non ho visto a una sola iniziati… -