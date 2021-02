Treviso, si getta dal ponte con figlio di un anno e mezzo: lei muore, il bimbo si salva (Di lunedì 22 febbraio 2021) . Il dramma nella serata di sabato quando la trentunenne si è diretta in auto verso un ponte sul fiume Piave, a Vidor, dove si è lanciata nel vuoto da una altezza di una quindicina di metri col figlioletto in braccio. Lei è morta mentre il bimbo invece è sopravvissuto al terribile impatto e si salverà: è condizioni gravi ma non in pericolo di vita. Tragedia nelle scorse ore nel Trevigiano dove una donna di 32 anni è morta dopo esseri lanciata da un ponte col figlioletto di un anno e mezzo in braccio che è rimasto gravemente ferito. Il dramma nella serata di sabato quando la trentunenne si è diretta in auto verso un ponte sul fiume Piave, a Vidor, a Covolo di Pederobba, dove si è lanciata nel vuoto da una altezza di una quindicina di metri col ... Leggi su limemagazine.eu (Di lunedì 22 febbraio 2021) . Il dramma nella serata di sabato quando la trentunenne si è diretta in auto verso unsul fiume Piave, a Vidor, dove si è lanciata nel vuoto da una altezza di una quindicina di metri colletto in braccio. Lei è morta mentre ilinvece è sopravvissuto al terribile impatto e si salverà: è condizioni gravi ma non in pericolo di vita. Tragedia nelle scorse ore nel Trevigiano dove una donna di 32 anni è morta dopo esseri lanciata da uncolletto di unin braccio che è rimasto gravemente ferito. Il dramma nella serata di sabato quando la trentunenne si è diretta in auto verso unsul fiume Piave, a Vidor, a Covolo di Pederobba, dove si è lanciata nel vuoto da una altezza di una quindicina di metri col ...

