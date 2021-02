Stop spostamenti tra le regioni per altri 30 giorni a partire dal 25 febbraio (Di lunedì 22 febbraio 2021) Oggi in discussione la proroga di 30 giorni del divieto di spostamento tra regioni che scade il 25 febbraio. E’ questa l’intenzione del governo. Lo ha detto la ministra Maria Stella Gelmini nell’incontro con regioni, Anci e Upi La nuova ‘dead line’ dello Stop alla mobilità anche tra zone gialle – sulla quale c’è il consenso dei governatori – sarebbe così il 27 marzo. La strategia complessiva del nuovo esecutivo sarà poi definita con il Decreto del presidente del Consiglio (Dpcm), che seguirà quello in scadenza il 5 marzo. La misura sarà applicata a tutte le regioni, a prescindere dalla collocazione in zona rossa, zona arancione e zona gialla Leggi su udine20 (Di lunedì 22 febbraio 2021) Oggi in discussione la proroga di 30del divieto di spostamento trache scade il 25. E’ questa l’intenzione del governo. Lo ha detto la ministra Maria Stella Gelmini nell’incontro con, Anci e Upi La nuova ‘dead line’ delloalla mobilità anche tra zone gialle – sulla quale c’è il consenso dei governatori – sarebbe così il 27 marzo. La strategia complessiva del nuovo esecutivo sarà poi definita con il Decreto del presidente del Consiglio (Dpcm), che seguirà quello in scadenza il 5 marzo. La misura sarà applicata a tutte le, a prescindere dalla collocazione in zona rossa, zona arancione e zona gialla

Corriere : Il governo ha deciso: il divieto di spostamenti tra regioni sarà prorogato di 30 giorni - HuffPostItalia : Draghi proroga lo stop agli spostamenti tra Regioni. Ipotesi fino al 31 marzo - LegaSalvini : ++ ADNKRONOS: 'STOP SPOSTAMENTI A MARZO. REGIONI: NO ITALIA ZONA ARANCIONE' ++ - missypippi : RT @LaVeritaWeb: Oggi il consiglio dei ministri per i nuovi divieti: prorogato lo stop agli spostamenti. Ieri summit tra governatori, Rober… - LiberoReporter : Nuovo decreto covid, stop spostamenti tra regioni per un mese -