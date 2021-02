Spostamenti tra regioni | un altro mese di stop Sì a seconde case e a visite agli amici

Corriere : Il governo ha deciso: il divieto di spostamenti tra regioni sarà prorogato di 30 giorni - HuffPostItalia : Draghi proroga lo stop agli spostamenti tra Regioni. Ipotesi fino al 31 marzo - Corriere : ?? ULTIM'ORA – Sale l’ipotesi di portare al 25 marzo lo stop per gli spostamenti tra regioni (anche gialle) - iISud24 : Oggi il CdM proroga il blocco degli spostamenti tra Regioni fino al 25 marzo Il punto politico di @dariocaselli… - MarcoBenatti_ : @Martina95190659 @fanpage È un anno che siamo con il covid. Il virus, non ha le gambe, circola tramite quelle delle… -

Ultime Notizie dalla rete : Spostamenti tra

Presentata la piattaforma delle Regioni a Draghi. La scuola di nuovo nel mirino dei governatori: "Bisogna valutare il livello di rischio". Il ministro Speranza frena sulle possibili riaperture delle ...... venne accertato il primo caso in Italia, a Codogno e in poco tempo il virus si diffuse... le limitazioni agli, i negozi e le attività 'non indispensabili', i codici Ateco, le code ai ...Tra queste il 5% ha una forma di disabilità (cognitiva ... Oppure c'è Kimap, app di navigazione realizzata per facilitare gli spostamenti dei disabili motori, che presenta una navigazione ottimizzata ...Lo spostamento a oriente dei commerci e la forza della Cina nella ... attraverso un complesso di innovazioni apparentemente lontane tra loro, che solo alla fine, oggi, si coagulano in una nuova forma.