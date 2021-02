“Sanremo 2021” | Beppe Vessicchio ci sarà? Ecco tutti i dettagli

Leggi su viaggiarealverde

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Il Festival diattira ogni anno tantissimi telespettatori e non solo per i cantanti in gara; volete sapere chi è uno dei personaggi più amati di questa kermesse musicale? Sì, è proprio lui: il grande maestroAnche quest’anno, il direttore, ma questa volta non accompagnerà nessuno tra i big in gara; il maestropresente solo per una concorrente della Categoria Giovani, Elena Faggi. Lui stesso ha spiegato il motivo di questa sua insolita scelta: Se durante l’anno hai partecipato a una produzione o alla realizzazione di un album, come arrangiatore o produttore di un artista, ...